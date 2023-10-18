مستقبل وطن الشرقية: يا سيسي خد قرارك الشعب المصري في انتظارك |صور

تقدم أعضاء حزب مستقبل وطن الشرقية الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية والتي تم تنظيمها أمام مبنى ديوان عام المحافظة بحضور ومشاركة العديد من الشباب والفتيات والقيادات الشعبية بالمحافظة مؤكدين دعمهم التام وتأييد موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية ورفض تهجير أهالي غزة من أراضيهم مرددين الشعارات المنددة بجرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الاعزل وسط صمت عالمى غير مسبوق على جرائم الحرب.

فيما شهد ميدان قصر ثقافة الزقازيق وتحديداً امام مبني ديوان عام محافظة الشرقية احتشاد الآلاف من أبناء المحافظة مرددين عدد من الهتافات المناهضة للعدوان الصهيوني ومنها "يا فلسطيني يا فلسطينى دمك دمي ودينك ديني.. بالروح والدم نفيدك يا فلسطين.. يا فلسطين يا فلسطين نفديك بالدم يا فلسطين.. لا لا للخونة..تسقط إسرائيل قتلة الأطفال..وأعداء السلام..يلا يا سيسي خد قرارك ..الشعب المصري في انتظارك.

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