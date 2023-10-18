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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج : القضية الفلسطينية باقية ولن تموت ومصر داعمة لها

سمير فرج
سمير فرج

أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، أن شباب مصر متعاطف بشكل كبير مع القضية الفلسطينية والجميع سعداء بموقف الرئيس السيسي تجاه التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

 

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وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مصر هي قلب العالم العربي وهي التي تحرك الأحداث ومصر لها قوة وتأثير في المنطقة ".

 

 وأضاف سمير فرج :" الرئيس السيسي أعلن الحداد لمدة 3 أيام بسبب القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة ".

 

 وتابع سمير فرج :" الرئيس السيسي أكد أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني، وخروج المصريين في كل ميادين مصر يؤكد أن القضية الفلسطينية باقية ولن تموت ".

 

 وأكمل سمير فرج :" مصر ترغب في تحقيق السلام في المنطقة ومصر ترفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة ".

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