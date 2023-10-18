تضامنا مع غزة.. طلاب جامعة الإسكندرية ينددون بقصف مستشفى المعمداني.. صور

نظم طلاب كليات جامعة الاسكندرية اليوم وقفة تضامنية غضبا مما فعله الكيان الإسرائيلى بمستشفى المعمدانى بقطاع غزة مساء أمس، الثلاثاء، ورفع الطلاب العلم الفلسطينى وسط هتافات ضد ما يفعله هذا الكيان مع المدنيين والأطفال فى غزة.

وجاءت الوقفة للتنديد بما يفعله كيان الاحتلال الإسرائيلي وقصف مستشفى المعمداني في غزة .

وامتلأت ساحات جامعة الاسكندرية والشوارع المحيطة بها خلال الوقفة الاحتجاجية بهتافات عديدة تدين الكيان الاسرائيلي و تناصر اهل غرة قائلين “ بالروح بالدم نفديكي يا غزة ”



أعلن رؤساء الجامعات المصرية اليوم الأربعاء تأييدهم الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي إزاء القضية الفلسطينية، والذي أعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس، بشأن رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة.

ففي سوهاج، أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، تأييده الكامل لموقف الرئيس السيسي الذي بدا اليوم مع المستشار الألماني أولف شولتس، مؤكدا، تأييده لموقف الدولة والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كل الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة، موضحاً أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر؛ تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة؛ ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.



وثمن النعماني، قرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.



وفي الإسماعيلية، عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اجتماعا طارئا /الأربعاء/ مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمشاركة الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام بالمستشفيات الجامعية؛ للوقوف على استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال المصابين من فلسطين.



وقام رئيس الجامعة بتفقد جميع الأقسام داخل المستشفيات الجامعية وتوفير المستلزمات الطبية لتوفير أفضل خدمة طبية للمصابين، والتأكيد على ضرورة تواجد القوى البشرية بالمستشفى الجامعي كاملة من أطقم طبية وهيئة تمريض.



وأشار مندور إلى تواجد جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين وتلقي العلاج طبقا لحالتهم.

مطاهرة لطلاب جامعة الاسكندرية ضد دولة الاحتلال

مطاهرة لطلاب جامعة الاسكندرية ضد دولة الاحتلال

مطاهرة لطلاب جامعة الاسكندرية ضد دولة الاحتلال