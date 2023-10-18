جبروت زوج.. أنهى حياة زوجته بـ"الزيت المغلي" وخدرها داخل الفراش.. القصة الكاملة

شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار حالة من الحزن والوجيعة على ضياع حياة زوجة في العقد الرابع من عمرها على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بعد عشرة زوجية استمرت لنحو 24 سنة، فأراد التخلص منها بسكب الزيت المغلي ووضع اقراص مخدرة في العصير سعيا لإنهاء حياتها باستخدام أداة حادة وطعنها بالرأس، الأمر الذي أثار حفيظة الجيران لهروب الزوج وضبطه في أحد الاكمنة بالقاهرة بعد الحكم عليه قضائيا بالاعدام شنقا غيابيا .



من ناحية أخرى قرر المستشار ضياء الدين محمد ابوالوفا رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم، تأجيل جلسة محاكمة الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته حرقا بالزيت المغلي، ووضع مخدر لها فى عصير ،ثم طعنها في الرأس بواسطة سلاح أبيض " سكين" ، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما إلي جلسة الاسبوع الاول من شهر نوفمبر القادم .

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوصول جثمان سيدة إلى مستشفى المحلة العام ، جثة هامدة وبها أثار حرق ،وعدة طعنات في الرأس.

كما باشرت الأجهزة الامنية ومباحث قسم شرطة ثان المحلة الكبرى دورها بالانتقال إلى محل البلاغ بمنطقة الجمهورية التابعة لدائرة قسم ثان المحلة ،بالمعاينة الأولية تبين إقدام "شريف . ح" على قتل زوجته وانه قام بسكب زيت مغلى على جسدها وإصابتها بطعنة نافذة فى الرأس بواسطة سلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها.

وكشفت التحريات الأمنية أن الزوج المتهم كان قد انفصل عن زوجته و ابنة خاله منذ سنتين، ثم عاد إليها وتم الصلح بينهما قبل ارتكاب الواقعة بيومين، مبيتاً بذلك النية لقتلها حيث أقدم على وضع مخدر لها بالعصير ولبناتها الثلاثة وقام بإلقاء الزيت المغلي على مختلف أنحاء جسدها، ما تسبب في إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، وباستخدام سلاح أبيض "سكين" فى منتصف رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال وتركها وفر هاربا.

وبتكثيف الجهود وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن فريق البحث الجنائي من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة كاملة .

في المقابل أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية سابقا توجيهاته إلي رئيس نيابة ثان المحلة بإحالة الزوج المتهم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لارتكابه اركان ثبوت لوائح القتل العمد من جانب الزوج الغاشم في حق زوجته الضحية بعدما تبين للنيابة وجود صلة قرابة بين الزوجين كون الام تعد ابنة خالة الزوج مرتكب الجريمة الشنعاء .



"اصعب القرارات في حياتي هروبي بعدما انهيت حياة ام بناتي الاتنين ..ضميري بيعذبني ليل ونهار وهربت إلي القاهرة بعدما حكم عليا غيابيا بالاعدام شنقا خشية الاطاحة بحياتي ومقدرتش أواجه بناتي في محبسي بالسجن ".. بتلك الكلمات تحدث الزوج "شريف .م" 51 سنة، لافتا بقوله "زوجتي ووالدها سبب رئيسي دفعني لإنهاء حياتها بسبب كثرة مطالبتها لي بالطلاق وخلعي قانونيا وده اللي خلاني اخلص عليها قبل ما تفارقني وتبعد عن حياتي " .

في ذات السياق أضاف الزوج المتهم "الدموع لا تفارقني والبكاء مستمر وقلبي بيوجعني لفراق شريكة عمري بيدي وليس لدي القدره علي النظر في أعين بناتي وحسبنا الله ونعم الوكيل عمري ضاع في مأساة أسرية سببها ظروف وصعوبات اقتصادية ضيعت استقرار حياتي ".

الجدير بالذكر أن جنايات المحلة أجلت جلسة محاكمة الزوج المتهم لحسن استجواب طبيبة الطب الشرعي لسماع أقوالها حيال الصفه التشريحية لجثة السيدة المتوفاة ومراحل تمثيل الزوج المتهم بجسدها خلال اعطائها اقراصا مخدرة في مشروب العصير وتشويه جسدها بالزيت المغلي واستخدام أداة حادة لازهاق حياتها مترصدا ومتربصا بها عقب عودتها من منزل أهلها تزامنا مع خلافات أسرية حادة بينهما.