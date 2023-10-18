عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"ماجد الفطيم": نستهدف مضاعفة إيراداتنا في مصر إلى 100 مليار جنيه سنويا

صدى البلد

قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة أحمد إسماعيل، إن الشركة استثمرت نحو 2.5 مليار دولار في مصر خلال 25 عاما.

وبحسب “العربية.نت” أوضح إسماعيل في مقابلة مع "العربية"، أن إيرادات "الفطيم" في السوق المصرية ستصل إلى 23 مليار جنيه في العام 2023، مضيفا أن الشركة تستهدف مضاعفة هذه الإيرادات إلى 100 مليار جنيه بحلول عام 2030.

وأفاد بأن الشركة ستضاعف هذه الإيرادات عبر زيادة فروع كارفور الحالية في مصر البالغة 70 فرعا في 14 مدينة، إلى 140 فرعا بحلول عام 2025، ثم إلى 300 فرع بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن استثمارات "الفطيم" ساهمت في تعزيز مساهمة قطاع التجزئة المنظمة والحديثة من نسبة 6% من السوق الإجمالية قبل 25 عاما، لتصل حاليا إلى 20%.

وأشار إلى أن الشركة تصدر سلعا زراعية وخدمات تعهيد من مصر لـ14 دولة.

ويرى إسماعيل أن تغيير سعر الصرف يعتبر تحديا تواجهه "الفطيم" بعدة دول ومنها مصر.

السوق المصرية تغيير سعر الصرف ماجد الفطيم كارفور أحمد إسماعيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تنتفض استجابةً لنداء السيسي.. عندما تكون مسافة السكة قولا وفعلا

عنف لا يمكن تحمّله | 10 تصريحات لـ محمد صلاح عن غـزة

يحتاجون هذا فورًا .. أول تعليق من محمد صلاح على أزمة فلسطين

اتصدمت بالمكان اللي مسكني منه | جريمة أخلاقية ضد مضيفة طيران بالتجمع

عندي لك شاي وفطير.. بوتين يسخر من بايدن بعد تصريح صادم للرئيس الأمريكي

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

تهديد على الملأ بشأن سيناء.. 8 رسائل حادة من السيسي للغرب وإسرائيل

مصر تنتصر على إسرائيل في معركة غزة..السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر

ترشيحاتنا

عاجل.. انتهاء موسم نيمار مع الهلال السعودي بسبب الرباط الصليبي

المتحدث باسم أونروا: لا مكان آمنا في غزة..وإسرائيل ترفض طلبنا لفتح المعابر

رئيس جامعة فلسطين الأسبق: الاحتلال حرمنا حتى من دفن الشهداء

رسالة من إسرائيل بـ سبّ باسم سمرة بسبب دعمه للفلسطينيين | شاهد

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى القدس بغارات جوية

أرنولد وآخرون .. لاعبو ليفربول يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش تجميده.. معلومات خاطئة عن حفظ الأنسولين تؤثر على فاعليته

شاهد | أصغر ناجٍ من القصف الإسرائيلي على غزة

فيديوهات مسربة وبدون فستان فرح.. زواج مجدي الهواري ودنيا حديث رواد السوشيال

رئيس لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة مخاطر البطاطس ذات البراعم

فيديو

كلمات ترحيب.. قصة الروبوت رانيا مع زوار معرض جيتكس دبي "فيديوجراف"

فيديو لأطفال غزة وهم يغنون قبل استشهادهم يثير ضجة | فيديوجراف

بخط يدها.. وصية طفلة فلسطينية في غزة تثير ضجة |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع بجنود بالذخيرة الحية بالمنطقة المركزية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ