تحميك من ضغط الدم والسرطان..احرص على تناول هذا الخضار مرتين في الأسبوع

تحتوي البامية على مجموعة متنوعة من الفيتامينات منها، فيتامين ك ، فيتامين سي، المنغنيز ، حمض الفوليك، المغنيسيوم، الثيامين، فيتامين ب6، والكالسيوم .

فوائد البامية

-- تعزز صحة القلب

البامية مليئة بالبوليفينول

أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة هذه يمكن أن تقلل من :

ارتفاع ضغط الدم - الكوليسترول الضار - الالتهاب المصاحب لأمراض القلب.



-- تساهم في إدارة نسبة السكر في الدم

البامية يمكن أن تحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، ربما عن طريق تقليل امتصاص السكر في مجرى الدم.

-- مفيدة لصحة الجهاز الهضمي

البامية مليئة بالألياف، والتي تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي البامية على كميات عالية من نوع من الألياف يسمى البكتين تغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك

-- تقوي العظام

البامية هي مصدر ممتاز للكالسيوم، وهو أمر مهم لعظام قوية

و فيتامين K المهم للنمو والحفاظ على قوة العظام