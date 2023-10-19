لجنة حقوق الإنسان: نحن أمام مجتمع دولي متخاذل وشريك مع الجانب الإسرائيلي

قال محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجتمع الدولي مشارك في جريمة فلسطين، لأنه يكيل بمكيالين، وصامت عما يجري في فلسطين.

وأضاف "محمد عبد العزيز" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الموقف الأمريكي داعم بكل قوة لكافة الجرائم الصهيونية، فهو يقدم لهم الدعم الكامل، سواء بالقول او بتوفير الأسلحة، متابعا: نحن أمام مجتمع دولي متخاذل وشريك مع الجانب الإسرائيلي.

واسترسل: استمرار الحصار على غزة بدون دخول المساعدات هي جريمة إبادة كاملة، وعلينا أن نقدم التحية لشباب التحالف الوطني واعتصامهم أمام معبر رفح، وذلك لمساعدة أشقائهم في فلسطين.

وشدد على أن استمرار غزة بدون المساعدات سيكون بمثابة إبادة كاملة، نتيجة توقف الكهرباء وانتهاء مخزون الوقود والطعام.