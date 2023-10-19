تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

عرضت القناة الأولى خبر عاجل يفيد، بـ أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة متواصل.

وفي نفس السياق أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أعلن بأن أعداد المعتقلين ارتفعت منذ العدوان على غزة بنسبة مئة بالمئة.. لتتجاوز 10 آلاف أسير.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أنه يرجح أن إسرائيل نفذت عمليات قتل واغتيال بحق معتقلين لديها بعد تحقيقات معهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.