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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بـ«مستقبل وطن»: «قمة القاهرة للسلام» فرصة لقادة العالم لفتح آفاق لتسوية النزاع بالمنطقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد نادر الداجن، الأمين المساعد لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد قمة القاهرة للسلام يوم السبت المقبل لفتح آفاق لتسوية النزاع، معتبراً الاستجابة الكبيرة من قادة العالم للمشاركة فى هذه القمة بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا العربية والاقليمية والافريقية والدولية بصفة عامة القضية الفلسطينية بصفة خاصة.

وأوضح "الداجن" في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر تتدخل دائما لنجدة الأشقاء في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم، والقيادة السياسية لديها فهم حقيقي لأبعاد القضية الفلسطينية وطرق حلها على مدار السنوات الماضية يضمن حفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار الأمين المساعد لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن "قمة القاهرة للسلام"، فرصة هامة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، إن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين.

وقال نادر الداجن، إن رسائل الرئيس السيسي كانت قاطعة وحاسمة في هذا الصدد لحماية الأمن القومي للبلاد وتأكيد أن المساس به تحت أي ظرف هو خط أحمر وأن مصلحة فلسطين هو أن تظل صامدة على أرضها حتى لا تفرغ القضية من مضمونها معربة عن ثقتها التامة في قدرة وقوة الرئيس السيسي فى تحقيق النجاح بالتصدي لتلك المخططات الخبيثة وعدم التفريط في شبر واحد من أرض سيناء خاصة وأنها من شأنها أيضا تقويض حقوق الفلسطينيين التاريخية وضياع القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

واختتم القول بتوجيه تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على جهوده المكثفة على الساحة الدولية ونجاح مصر فى قيادة المجتمع الدولى لإنهاء العدوان الاسرائيلي على غزة والتوصل إلى حل جذري للأزمة وفق مقررات الشرعية الدولية مشيراً الى الرئيس السيسي نجح بشكل قاطع وخلال أيام قليلة في تحريك المجتمعات الدولية نحو سرعة الجلوس والتوافق حول سرعة وقف التصعيد العسكري في غزة والحفاظ على أرواح الأبرياء بعد التلبية الواسعة لعقد هذه القمة الهامة.

مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام حزب مستقبل وطن نادر الداجن

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