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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عرض فرص الاستثمار المتاحة في المقصد السياحي المصري على الشركات البرتغالية

جانب من المعرض السياحي
جانب من المعرض السياحي

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي IGTM، المتخصص في منتج سياحة الجولف، والذي يُقام كل عام في أحد المقاصد السياحية حول العالم المهتمة بسياحة الجولف، حيث تستضيفه هذا العام العاصمة البرتغالية لشبونة. 

وقد افتتح الجناح المصري المشارك في المعرض السفير وائل النجار، سفير مصر بدولة البرتغال، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وخلال المشاركة في فعاليات المعرض، عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عدداً من اللقاءات المهنية بحضور السفير المصري بالبرتغال، حيث التقى رئيس هيئة السياحة البرتغالية، ورئيس الاتحاد البرتغالي لوكالات السفر والسياحة APAVT ، ومسئولي عدد من شركات السياحة البرتغالية ومنظمي الرحلات، حيث تم استعراض المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وما يتميز به من تنوع في منتجاته السياحية، بالإضافة إلى الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى جذب 30 مليون سائح بحلول 2028.

كما تم الحديث عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومواصلات وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى بما ينعكس إيجاباً على صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها مشروع المتحف المصري الكبير، وإنشاء مطار سفنكس، وإقامة مدن سياحية جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة. 

هذا بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية المشتركة، والتي من بينها تنظيم ورش عمل تضم ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية والاتحاد البرتغالي لوكالات السفر والسياحة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق البرتغالية إلى المقصد السياحي المصري.

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعاً مع مسئولي إحدى أكبر الشركات التي تمتلك سلسلة فنادق عالمية بالبرتغال، تم خلاله استعراض فرص الاستثمار المتاحة في المقصد السياحي المصري، ما يأتي في إطار أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيعه وخاصة لزيادة عدد الغرف الفندقية به خلال الفترة القادمة للتناسب مع حجم الزيادة في الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري.

كما اجتمع مع عدد من المسئولين بإدارة مطارات البرتغال وشركة الطيران البرتغالي، وذلك بمقر السفارة المصرية بالبرتغال، حيث تناول الاجتماعان مناقشة أهمية العمل على تسيير رحلات مباشرة بين مصر والبرتغال لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق البرتغالية وأسواق أمريكا اللاتينية، خاصة السوق البرازيلية التي تشهد نمواً كبيراً في أعداد السائحين الوافدين منها، هذا بالإضافة إلى لقائه مع مسئولي أحد الشركات الدولية المتخصصة في تقديم عروض 3D Projection والهولوجرام لأهم المقاصد السياحية حول العالم، تم خلاله مناقشة سبل التعاون لتقديم عروض بهذه التقنية بالجناح المصري المشارك في المعارض الدولية الكبرى.

كما تم عقد اجتماع مع إدارة معرض IGTM لمناقشة سبل تنظيم واستضافة مصر لنسخة المعرض عام 2025 بأحد المقاصد السياحية بمصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض يعد أحد أكبر وأهم المعارض السياحية المتخصصة في منتج سياحة الجولف التي تُقام حول العالم، وتشارك فيه الهيئة بجناح تبلغ مساحته 100 م2 وبمشاركة الاتحاد المصري للجولف وعدد من نوادي الجولف المصرية بالقاهرة والبحر الأحمر.
 

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السياحة والاثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي IGTM الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السفر السفر والسياحة

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