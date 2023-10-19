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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اطلاق أكاديمية فيسبريم الدولية في ناديي الرحاب ومدينتي.. عمر هشام طلعت : إضافة قوية لكرة اليد المصرية |فيديو

اطلاق أكاديمية فيسبريم
اطلاق أكاديمية فيسبريم الدولية في ناديي الرحاب ومدينتي

 

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، اطلاق أول اكاديمية دولية في مصر، بناديي الرحاب ومدينتي، بالشراكة مع نادي فيسبريم المجري، وذلك لاكتشاف المواهب في مختلف الأعمار السنية، وتطوير مستواهم بما ينعكس على تطوير كرة اليد في مصر، وتحقيق المنتخبات الوطنية إنجازات في البطولات القارية والدولية الكبرى . يأتي ذلك في ضوء حرص مجموعة طلعت مصطفى على الاهتمام بتوفير خدمات رياضية متنوعة للسكان لتشجيعهم على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بنادي مدينتي الرياضي، بحضور أندراش كوفاكش، السفير المجري بالقاهرة، وعمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، والدكتور عمر العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وعدد من قيادات الاتحاد، وقطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى، ونادي فيسبريم المجري.

وأعرب عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته بالشراكة مع نادي فيسبريم المجري لإطلاق أول أكاديمية دولية لكرة اليد في ناديي الرحاب ومدينتي، مؤكدًا ثقته في قدرة أكاديمية فيسبريم إضافة قوية لمجموعة طلعت مصطفى وكرة اليد المصرية والشرق الأوسط،

من جانبه قال أندراش كوفاكش، السفير المجري بالقاهرة، إن الشراكة القوية بين نادي فيسبريم المجري ومجموعة طلعت مصطفى لن تفيد فقط الطرفين، بل ستساهم في اكتشاف المئات من المواهب والأبطال في الرحاب ومدينتي.

فيما قال الدكتور عمرو العدل، عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن مجموعة طلعت مصطفى أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط، ودائمًا ما تستثمر في الرياضة وخاصة كرة اليد، مضيفًا :"نحن فخورين بتلك الشراكة".

ذكر الدكتور سيزيك زولتان، العضو المنتدب لنادي فيسبريم المجري، إن إنشاء أكاديمية دولية لكرة اليد بناديي مدينتي والرحاب فرصة كبيرة جدًا، ونحن واثقون أنه يوجد في مصر الكثير من المواهب التي يمكننا اكتشافها ورعايتها.

في سياق متصل قال لازلو ناجي، المدير الرياضي لنادي فيسبريم المجري، إن نادي مدينتي رائع جدًا، ويوجد به جميع المرافق والخدمات التي تساعد لاعبي كرة اليد، مضيفًا أنا سعيد بإنشاء الأكاديمية والتواجد هنا.

بينما قال الكابتن حسام غريب، المستشار الرياضي لكرة اليد لأندية مجموعة طلعت مصطفى، إن المجموعة وضعت شراكة مع نادي فيسبريم والذي يعد واحدًا من أكبر أندية كرة اليد في أوروبا، مما ينعكس على مستوى اللاعبين.

في نفس الصدد قال الكابتن أحمد عطار، لاعب المنتخب المصري ونادي الزمالك سابقًا، إن إنشاء أكاديمية فيسبريم المجري ستضيف للرياضة المصرية.

نادي مدينتي نادى الرحاب عمر طلعت مصطفى الكرة المصرية

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