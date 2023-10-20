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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور وحظك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023: حافظ على صحتك

الأبراج
الأبراج

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

برج الثور اليوم
برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023
شخصية برج الثور من الشخصيات الحنونة طيبة القلب محبة للعمل، يجيد تقديم المهام فى مواعيدها الخاصة، أيضًا من الشخصيات الرومانسية التى تقدس العلاقات العاطفية.
برج الثور في حظك اليوم الجمعة 20/10/2023
يعشق مولود برج الثور الهدوء والعمل فى صمت، عاشق للعلاقات وإدارتها بشكل جيد، يمتلك روحا جميلة تجعله يتقبل النقد، عاشق لممارسة التمارين الرياضية.
مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الأديب المصري طه حسين، والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير، وفى إطار هذا السياق يقدم صدي البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على السعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الثور اليوم مهنيا
حاول ألا تجعل الوحدة فى حياتك الشخصية تؤثر على عملك، وتجنب التعامل مع الشخصية السلبية فى العمل، وحاول أن تساعد نفسك فى الحصول على طريق لتحقيق الخطط.
برج الثور اليوم ماليا
برج الثور اليوم الأمور المالية جيدة لا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية ، لذا ابق متيقظاً للمكاسب المحتملة.
برج الثور اليوم عاطفيا
لا يمكن أن يكون هناك أى خلافات أخرى بينك وبين شريك حياتك بعد تصحيح وجهات النظر، لكن عليك احتواءه ولا تجعل هناك طرفا ثالثا بينكما.
برج الثور على الصعيد الصحى
تخلص من أى أمور صغيرة لا تستحق الغضب أو الزعل، وحافظ على صحتك بشكل جيد وتخطى أى كلام يتسبب فى تغير حالتك النفسية وحافظ على صحتك.
برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يكون هناك بعض التغييرات والاتصالات المفاجئة، التى يمكن من خلالها أن تغير مسار حياتك للأفضل.

يوم الحظ لبرج الثور : الجمعة
لون الحظ اليوم لبرج الثور : الودري
رقم الحظ : 6
التوافق اليومي لبرج الثور اليوم
أكثر الأبراج توافق اليوم مع برجك هما : برج الثور ، برج العقرب
أقل الأبراج توافق اليوم : برج الأسد ، برج الدلو

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