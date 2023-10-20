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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم ملابس الحداد .. انتقادات لغناء أصالة في ظل استمرار معاناة أهل غزة

أصالة
أصالة

وجه الجمهور عدد من الانتقادات إلى الفنانة أصالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإصرارها على إحياء عدد من الحفلات المتتالية منها أمس الخميس، على مسرح أبو بكر سالم ضمن مهرجان الغناء بالفصحى. 

رغم ارتداء أصالة لملابس الحداد السوداء أثناء غنائها على المسرح، إلا أن الانتقادات طالتها بعدما آثرت إحياء الحفل وعدم إلغائه مثل زملائها أنغام وعمرو دياب وغيرهم. 

تداول عدد من رواد موقع الفيديوهات الشهير “ تيك توك ” فيديو للفنانة أصالة ، وهي ترتدي زي خلال أحد حفلاتها مستوحي من الزي والعلم الفلسطيني  منذ أيام. 

وظهرت الفنانة اصالة فى الفيديو وهي ترتدي فستان من اللون الاسود ، وبه ألوان من الأخضر والأحمر ، مستوحي من الزي الفلسطيني ، وهو ما جعل الجمهور يعلق علي الفيديو بكلمة “ أصيلة ” .

وتستعد كل من أحلام وأصالة لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 15 من شهر ديسمبر القادم على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي.

ومن المفترض أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبيرا نظرا لشعبية الثنائى أصالة وأحلام هناك، وهو ما جعل الشركة المنظمة تطرح تذاكر الحفل مبكرا.

أصالة الفنانة اصالة حفل غنائي ضخم مهرجان الغناء بالفصحي مسرح أبو بكر سالم

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