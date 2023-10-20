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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوناك وتميم يحملان القادة مسؤولية بذل كل ما في وسعهم لمنع تصعيد العنف بالمنطقة

أمير قطر ورئيس الوزراء
أمير قطر ورئيس الوزراء البريطاني

أكد رئيس الوزراء البريطاني ،ريشي سوناك، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، على أهمية الحاجة إلى منع تصعيد العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإيصال المساعدات الإنسانية على وجه السرعة إلى غزة.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قال مكتب سوناك، في بيان بعد اجتماع مع أمير قطر: "لقد أكدوا على ضرورة تجنب أي تصعيد في العنف في جميع أنحاء المنطقة واتفقوا على أن القادة يتحملون مسؤولية بذل كل ما في وسعهم لمنعه".


وأضاف: "كما اتفقوا على الحاجة الملحة للحصول على الطعام والماء والدواء للمدنيين الذين يعانون هناك".

وتأتي زيارة سوناك إلى قطر ضمن جولة يجريها الى الشرق الأوسط من أجل تهدئة الأوضاع في غزة.

وسيتوجه سوناك، إلى مصر اليوم، الجمعة، ليبحث مع قادة المنطقة الوضع في إسرائيل وغزة.
 ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن زيارة سوناك إلى مصر تأتي كجزء من جولة إلى الشرق الأوسط حيث يريد التأكيد على رسالته بأنه لا ينبغي أن يكون هناك تصعيد للعنف في المنطقة بعد الحرب في غزة.
 وخلال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إنه خلال المحادثات في مصر، سيؤكد سوناك على "ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي ومنع المزيد من الخسائر غير الضرورية في أرواح المدنيين".

 وكان سوناك أحدث زعيم غربي يزور القدس يوم الخميس لإظهار الدعم لإسرائيل ومحاولة التفاوض على طريقة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين أخذتهم حماس وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للناس في غزة.

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