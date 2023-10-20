عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تظاهرات حاشدة بالقليوبية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على فلسطين.. صور

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

شهد ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، مسيرة تضامنية للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها استهداف مستشفى الأهلي المعمداني بعزة والذي خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين، وكذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية، حيث شهدت الوقفة مشاركة الألاف من أبناء القليوبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.


وردد المشاركون هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل، تضمنت هتافات "القيادة السياسية.. إحنا معاكم في القضية"، "فلسطين عربية"، و"فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"، وغيرها من الهتافات التي تندد بما يرتكبه العدو الإسرائيلي بحق الأشقاء في فلسطين.

وأكد المشاركون أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات عاشت فلسطين و لا للإبادة الجماعية للفلسطينيين.
كما قام المتظاهرين بأداء صلاة الغائب ترحما على أرواح شهداء فلسطين، وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

٢٠٢٣١٠٢٠_١٤٥٠١٦
٢٠٢٣١٠٢٠_١٤٥٠١٦
٢٠٢٣١٠٢٠_١٤٥٠١٤
٢٠٢٣١٠٢٠_١٤٥٠١٤
٢٠٢٣١٠٢٠_١٤٥٠١٢
٢٠٢٣١٠٢٠_١٤٥٠١٢
القليوبية استهداف مستشفى الأهلي المعمداني الأهلي المعمداني الاعتداءات الغاشمة الأشقاء الفلسطينيين الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الشقيق العدوان الإسرائيلي القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا ياخدك وقوتنا الخشنة هتبسطك| انغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا.. وعمرو أديب يوجه رسالة نارية

800 جنيه| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

5 قنوات مجانية.. موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري السوبر

80 خيمة مصرية على حدود غزة| مشاهير أمام معبر رفح في سيناء.. مرابطون حتى الإغاثة| شاهد

تحذير من ظاهرة جوية والأمطار تصل هذه المحافظات|الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

نعمل بمعدل لم يسبق له مثيل منذ عقود.. تصريح مستفز من جيش الاحتلال

50 جنيها| بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن بعد قرار حكومي عاجل

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

أداء صلاة الغائب فى تظاهرات القليوبية ترحما على شهداء فلسطين.. صور

القوى السياسية بالقليوبية تنظم وقفات وتظاهرات اليوم تضامنا مع القضية الفلسطينية

القليوبية.. حبس متهم تسبب في وفاة صغيرة وإصابة والدها بالخرطوش

جامعة بنها الأهلية تنكس الأعلام حدادًا على شهداء غزة

محمود منصور رئيسا لقسم الإعلام التربوي بجامعة بنها

محافظ القليوبية يشيد برجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين

المشدد 15 عامًا للمتهم بحيازة وتعاطي المواد المخدرة في القليوبية

محافظ القليوبية: نحرص على تشجيع ودعم القيادات النسائية في مجال العمل العام

ترشيحاتنا

آلاف المواطنين بالجامع الأزهر يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين.. شاهد

سعرِك في الواطي.. أول فنان يدوس على علم إسرائيل بوقفة دعم فلسطين

أرخص سيارة عائلية مستعملة من تويوتا.. اعرف سعرها

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك.. استقرار الدولار وانخفاض الدينار الكويتي

وزير الأوقاف : استهداف الكيان الصهيوني للنساء والأطفال جرائم حرب

محمد رمضان يعلن تخصص أرباح جولته فى أبو ظبي لضحايا غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. نظام غذائي يحميك من المرض| تعرف عليه

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ سمية الخشاب

في اليوم العالمي لهشاشة العظام.. أعراض وأسباب مفاجئة للمرض

تعليق غير متوقع من جمال شعبان على فيديو محمد صلاح لدعم غزة| شاهد

فيديو

بيجامات كستور.. رسالة قاسية من أنغام إلى متحدث جيش الاحتلال

مقطع فيديو لكرسي مهجور تحول لمنطقة جذب سياحي .. شاهد

أين أنتم يا عرب .. مقطع فيديو مؤثر بثته ناشطة وإعلامية فلسطينية

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ