موتسيبي يفتتح دوري السوبر الإفريقي: أتمني حظا طيبا لـ سيمبا والأهلي

افتتح موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بطولة دوري السوبر الإفريقي قبل انطلاق مباراة الإتحاد وسيمبا التنزاني بعد قليل.

وقال موتسيبي قبل انطلاق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني: سنقوم بتدشين أكبر بطولة قارية في دولة تنزانيا وسنشاهد اليوم من أفضل ناديين في كرة القدم في إفريقيا.

تابع موتسيبي: أتمني حظا سعيدا لنادي سيمبا التنزاني في مباراته أمام النادي الأهلي وأتمني أيضا حظا جيدا للنادي الأهلي من مصر وأرحب به.

وأضاف: اتوجه بشكر خاص لأخي رئيس دولة زنزبار ورئيس اتحاد كرة القدم فى تنزانيا.

وينطلق لقاء فريق الأهلي وسيمبا التنزاني بعد في إطار ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام سيمبا التنزاني فى إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وجاء تشكيل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس.

خط الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل "كوكا" – محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمود عبد المنعم "كهربا" – رضا سليم.