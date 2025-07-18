السفير ناصر كامل: العالم يواجه تحديا مناخيا غير مسبوق

أكد السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، أن العالم يواجه تحديا مناخيا غير مسبوق، خاصة منطقة المتوسط التي تواجه ارتفاع في متوسطات درجات الحرارة 20 % أكبر من أي منطقة في العالم، لكن تداعياته الأشد تطال منطقة المتوسط، وبشكل أكبر دول منطقة المتوسط تشهد تسارعا في ارتفاع درجات الحرارة أكثر من غيرها من المناطق في العالم.

وأشار ناصر كامل في برنامج “البعد الرابع” مع “رانيا هاشم”، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر من النقاط المضيئة بمنطقة المتوسط في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت إلى أن البحر المتوسط واحد من أكثر بحار العالم تلوثا وخاصة ما يتعلق بالنفايات البلاستيكية، مشيرا إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط ينظم العديد من الورش للشباب العاملين في القطاعات المعنية بالمناخ لطرحرؤاهم ومقترحاتهم للتعامل مع التغيرات المناخية.

وقال ناصر كامل في تصريحات له مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة “إكسترا نيوز”: "التغير المناخي له تأثير كبير على منطقة المتوسط ونشهد موجات حرارة ضخمة في أفريقيا وجنوب أوروبا ".

وتابع ناصر كامل: "نتحدث عن ظاهرة الجفاف والتصحر وارتفاع منسوب مياه البحر والعديد من الكوارث الطبيعية مثل حرائق الغايات".