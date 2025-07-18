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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد 19 سنة.. مصطفى الأغا يودع برنامج الحلم

مصطفي الأغا
مصطفي الأغا
يمنى عبد الظاهر

أعلن الإعلامي مصطفى الأغا مغادرة برنامج “الحلم”، المذاع عبر شاشة قناة mbc، وذلك بعد مرور 19 عامًا على تقديمه.

وكتب مصطفى الأغا، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “تشرفت على مدى 19 عامًا بتقديم جوائز الحلم عبر شاشة Mbc واليوم قدمت جائزة المليون دولار وهي آخر ظهور لي في الحلم”.

أضاف: “كل الشكر لمجموعة Mbc ولفريق الحلم المستمر عبر الشاشة الأحلى والأكمل والأجمل”.

وخلال الأيام الماضية، ودع الاعلامي مصطفى الأغا، برنامجه الشهير “صدى الملاعب”، الذي عُرض على مدار 20 عامًا عبر شاشة قناة MBC وحقق نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات.

ونشر مصطفى الأغا عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، عددًا من مقاطع الفيديوهات القديمة من برنامجه صدى الملاعب، وكتب رسالة مؤثرة، جاء بها: "عشرون عامًا إلا بضعة أشهر، هي ثلث عمري قضيتها في صدى الملاعب الذي أودعه يوم السبت 5/4/2025.. نودعه ونحن فخورون ببرنامج دخل كل بيت عربي وكان بحق برنامج كل الأسرة.. شكرًا من القلب لمحبتكم وعلى المحبة سنلتقي بإذن الله".

الحلم الإعلامي مصطفي الأغا صدى الملاعب مغادرة برنامج “الحلم برنامج الحلم

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