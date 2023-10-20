نقابية العاملين بالضرائب : نؤيد قرارات الرئيس والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

شاركت اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، بفعالية دعم قرارات القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي للتنديد بالعداون الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة.

واعلنت اللجنة ومئات العاملين بمصلحة الضرائب المشاركة بتلك الفعالية؛ دعمها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنصرة القضية الفلسطينية والتأكيد على رفض المحاولات الإسرائيلية للنيل من السيادة المصرية، واصفين تلك الممارسات بالخبيثة.

قال مصطفي عبد القادر، رئيس اللجنة في تصريحات له اليوم، إن اللجنة تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعلن تأييدها الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى عبر بوضوح عن الموقف المصرى الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، بوصفه تصفية للقضية الفلسطينية، ونقلًا للمواجهة العسكرية إلى الداخل المصرى وإنهاء كاملا لحل الدولتين الذى يسعى إليه المجتمع الدولى منذ فترة طويلة لإقرار السلام فى المنطقة.

واعلن ايهاب مرسى، نائب رئيس اللجنة، رفض اللجنة للخطة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء و سكان الضفة الغربية إلى الأردن، وانهاء القضية الفلسطينية بالكامل، معتبرا أن تلك التحركات الخبيثة مرفوضةجملة وتفصيلا .

واعتبر أن القضية الفلسطينية قضية محورية لجميع المصريين مطالبا الفلسطينيين بالصمود والدفاع الكامل عن وحدة أراضيهم.