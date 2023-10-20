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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانى : تهجير الفلسطينيين مخطط صهيوني اعتمد الترهيب والترغيب منذ زمن

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المطالبات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء لم يكن وليد الصدفة، إنما مخطط صهيوني منذ زمن بعيد بالترهيب والترغيب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة لقناة صدى البلد للمظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني بمختلف ميادين مصر، أن فكرة تهجير الفلسطينيين بدأت بالترغيب بعروض من جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق، إلا أنه لقى رفضا تاما من القيادة السياسية.

تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مجرد انتقال الفلسطينيين من أرضهم يمثل تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.


ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أيضا أن مصر تحتض العديد من ضيوف مصر، لكنها ترفض استقبال الفلسطينيين، لأنهم بمجرد خروجهم من أرضهم سيعني تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد.

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