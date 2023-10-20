قيادات الأزهر تشارك في وقفة احتجاجية ضد انتهاكات الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين

شاركت قيادات الأزهر الشريف في وقفة احتجاجية بساحة الجامع الأزهر للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وذلك بحضور فضيلة وكيل الأزهر د. محمد الضويني، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وبمشاركة د. سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، د. هاني عودة مدير الجامع الأزهر، د. رضا السباعي عضو مركز الفتوى الإلكترونية.

أدى خطبة الجمعة التي حضرها آلاف من المصلين ودار موضوعها عن: «وحدة المسلمين ..طريق لتحقيق النصر» د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، كما أم المصلين د. أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وقنت بالمصلين في الركعة الثانية، وأعقبها صلاة الغائب على شهداء فلسطين أم المصلين فيها فضيلة وكيل الأزهر، وشارك في صلاة الجمعة والوقفة الاحتجاجية ممثلين لجميع قطاعات الأزهر الشريف.

جاءت مشاركة قيادات الأزهر الشريف في ظل الحراك الشعبي المصري والعربي للدفاع عن القضية الفلسطينية وما يتعرض له أطفال ونساء فلسطين من قتل وهتك نتيجة استمرار الكيان الصهيوني في جرائمه التي انتهكت كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وكان الأزهر الشريف أعلن في بيانات سابقه رفضه القاطع لهذه الانتهاكات الإرهابية من كيان مغتصب للأرض والعرض، ووجه دعوة للأمتين العربية والإسلامية بالاتحاد والوقوف في وجه هذا الطغيان.