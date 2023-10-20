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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عاجل.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة مدوية بشأن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

صدى البلد

أعلن ياسر عبد الرؤوف، الحكم المصري السابق، أن النادي الأهلي استحق الحصول على ركلة جزاء أمام سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، في إطار ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وكان محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض لعرقلة واضحة في منطقة الجزاء من لاعب سيمبا التنزاني، ولكن الحكم رفض احتسابها ركلة جزاء، رغم العودة إلى تقنية الـ VAR.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: “الأهلي استحق ركلة جزاء أمام سيمبا التنزاني في الشوط الأول، لصالح محمود كهربا”.

رضا سليم يسجل وVar ينقذ سيمبا.. الأهلي يتقدم ويهدر كبشة أهداف في الشوط الأول

أنهي فريق الأهلي الشوط الأول، أمام نظيره سيمبا التنزاني، بالتقدم بهدف دون رد، في المباراة المقامة حاليا، في إطار ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

أهدر ثنائي فريق الأهلي كهربا وبيرسي تاو، انفرادين، أمام سيمبا التنزاني، بعد مرور نصف ساعة من المباراة المقامة حاليا، في إطار ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

بدأ اللقاء بحذر من جانب لاعبي الأهلي ومحاولة امتلاك متوسط الميدان، ولاحت فرصة خطيرة للاعب بيرسي تاو، بعد خطأ مدافع سيمبا، إلا أنه أخفق فى اللحاق بالكرة.

واستحوذ لاعبو سيمبا على الكرة، وسط ضغط قوي من جانب لاعبي النادي الأهلي، وشكَّل رضا سليم خطورة على دفاعات المنافس في الدقيقة الخامسة، وحصل على ضربة ركنية.

وسدد رامي ربيعة كرة مدافع الأهلي من أول ضربة ركنية برأسه داخل منطقة الجزاء تصطدم بجسم مدافع سيمبا التنزاني في الدقيقة السادسة .

وفشل كهربا فى اللحاق بإحدى الكرات خلف دفاعات سيمبا التنزاني في الدقيقة العاشرة.

وكاد رضا سليم أن يشكل خطورة فى الدقيقة 12 بعدما راوغ مدافع سيمبا التنزاني ومرر الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء؛ ليبعدها مدافع المنافس، وتضيع فرصة خطيرة للنادي الأهلي.

وأهدر كهربا نجم الأهلي فرصة خطيرة لتسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 13؛ بعدما راوغ مدافع سيمبا التنزاني، وسدد الكرة داخل منطقة الجزاء أعلى العارضة.

ومرر كريم الدبيس لاعب الأهلي كرة ماكرة لبيرسي تاو الذى سددها بغرابة أهلي العارضة وتضيع فرصة حقيقية للنادي الأهلي في الدقيقة 16.

وأضاع كهربا فرصة تسجيل هدف أول للنادي الأهلي في الدقيقة 18؛ بعدما تلقي تمريرة رضا سليم وسددها بغرابة إلى جوار حارس مرمي فريق سيمبا التنزاني.

وحصل بيرسي تاو نجم النادي الأهلي على ضربة حرة في الدقيقة 23 امام منطقة الجزاء لنادي سيمبا التنزاني وسدد كهربا الكرة برأسه قوية يبعدها حارس المنافس الي ضربة ركنية.

وتعرض محمد الشناوي حارس الأهلي للاصطدام بعد توغل ميكيسوني وتشاما ثنائي سيمبا التنزاني فى الدقيقة 27 وحصل على ضربة حرة. 

ورفض حكم اللقاء الموريتاني احتساب ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي؛ بعد عرقلة كهربا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 35 بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وأحرز رضا سليم، هدف الأهلي الأول في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول؛ بعدما تلقى أسيست كهربا داخل منطقة الجزاء.

الأهلى النادي الأهلي سيمبا التنزاني الدوري الافريقي ياسر عبد الرؤوف

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