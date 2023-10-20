عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صيادلة الشرقية يشاركون في الوقفة التضامنية مع الفلسطينيين وتأييد الرئيس السيسي

صدى البلد

قاد الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية اليوم الجمعة مسيرة حاشدة لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالأعمال الوحشية للعدو الصهيوني.

أكد نقيب صيادلة الشرقية أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة وتمتلك جيشا وطنيا قويا قادرا على الحفاظ على الأمن القومى المصرى وأن الشعب المصرى يوجد  أكثر من 105 ملايين مواطن يصطفون جميعا خلف القيادة السياسية والجيش المصرى للحفاظ على أمن مصر واستقرارها مشددا على أن سيناء وأمن مصر خط  أحمر.

 

وأشار أبو الفتوح إلى أن  تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة معناه القضاء على القضية الفلسطينية حيث يتبع ذلك تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن والتصفية العرقية للفلسطينيين في القدس وهذا أمر مرفوض.

كان الآلاف من أهالى محافظة الشرقية احتشدوا عقب صلاة الجمعة اليوم أمام ديوان عام المحافظة في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية والموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة وتأييد الرئيس في قراراته الشجاعة لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم وعدم تهجير أهالي غزة مما يؤدي لموت القضية الفلسطينية ورددوا هتافات داعمة للرئيس منددة بالمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأشقاء.

ورفع الاهالي الأعلام المصرية و الفلسطينية ورددوا الشعارات المؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني حيث هتفوا "بالروح بالدم نفديك يا أقصي" تحيا مصر " قول ياريس وإحنا معاك" يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي يافلسطين" " "غزة غزة أرض العزة.

الامن القومى المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب الفلسطيني المواطنين الفلسطينيين دعم القضية الفلسطينية شعب الفلسطيني يسي وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| كرم جابر يتوج بذهبية بطولة العالم لرواد المصارعة

ربنا ياخدك وقوتنا الخشنة هتبسطك| انغام تلقن أفيخاي أدرعي درسا قاسيا.. وعمرو أديب يوجه رسالة نارية

هل يفعلها العرب مثل حرب أكتوبر؟| انحسار تدفق الغاز الإسرائيلي.. قصة ناقلة مصر والجزائر

تجنب انتشار الصراع.. أول تعليق من رئيس الوزراء البريطاني بعد لقاء السيسي

قمة القاهرة الدولية للسلام.. قائمة الدول المشاركة لبحث تطورات القضية الفلسطينية غدًا

هجوم عنيف من فرج عامر على ثلاثي الأهلي عقب التعادل مع سيمبا

عاجل.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة مدوية بشأن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

قبل لقاء الأهلي وسيمبا.. إنفانتينو يكشف فريقه المفضل في دوري السوبر الإفريقي

ترشيحاتنا

خانها مع فتاة.. رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن انفصالها عن شريك حياتها

الأنروا: الاحتلال الإسرائيلي يهدد بقصف 5 مدارس في قطاع غزة

تعليم القليوبية تعلن إطلاق منصة بث مباشر لطلاب المدارس

أكدا ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة| السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون

مستشار بالأكاديمية العسكرية : أمن مصر خط أحمر ولا تهاون في حمايته

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تخطر المترشح المستبعد الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم المعاناة.. أسرة فلسطينية تقيم حفل عيد ميلاد بين الأنقاض في غزة

بدي شعرة منه.. فلسطيني صغير السن يودع شقيقه بطريقة مؤثرة

بدي يوسف.. مشهد صادم لطبيب يجد جثة ابنه بين المصابين في غزة

طريقة عمل بسكوت الشوفان والموز | بمذاق لا يقاوم

فيديو

حرب عالمية ثالثة "الأخطر والأشرس".. ماهى السيناريوهات المرعبة بعد اجتياح محتمل لـ غزة؟؟

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

مدرس انتهك جسد طالبة الإسكندرية في غياب والدتها وعندما حضرت كانت المفاجأة.. ماذا فعل؟ «فيديوجراف»

أبكى الجميع.. قصة الطفل الفلسطيني محمد أبو لولي وماذا فعلت معه هيا الشعيبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ