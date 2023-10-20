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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نحن يهود ندعم غزة.. الناشطة السويدية الأشهر في العالم تهاجم الاحتلال الإسرائيلي

جريتا تانبرج
جريتا تانبرج

تضامنت الناشطة الحقوقية السويدية الأشهر حول العالم، جريتا تانبرج، مع القضية الفلسطينية في غزة من خلال نشر صورة لها هي وعدد من أسرتها يحملون لافتات تدعم غزة وتقول “نحن يهود وندعم غزة”.

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وانتشر منشور جريتا، التي يتابعها قرابة 15 مليون شخص على إنستجرام فقط، حول العالم داعمين لها بعد إعلانها رفضها المذبحة الغير مسبوقة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة.

 

وتشهد غزة قصف مستمر للأسبوع الثاني على التوالي راح ضحيته آلاف الشهداء من سكان قطاع غزة الأبرياء في مذبحة وصفها العالم بالإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

 

من هي جريتا ثونبرج؟ 

 

 ولدت فى 3 يناير 2003 . والدتها مغنية أوبرا سويدية ووالدها ممثل 

2- في أغسطس 2018 ، أصبحت شخصية بارزة فى عمر الـ15 بعد إعلانها الإضراب المدرسي الأول للمناخ خارج مبنى البرلمان السويدى

3- أطلق إضرابها شرارة بدء احتجاجات مماثلة بين صفوف طلاب المدارس فى السويد.

4- قاموا معًا بتنظيم حركة إضراب مدرسى لمواجهة آثار تغير المناخ تحت اسم يوم الجمعة من أجل المستقبل.

5- ألقت كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2018 ، وبعدها وقعت إضرابات الطلاب كل أسبوع في مكان ما في العالم.

6- في 2019 ، كان هناك ما لا يقل عن اثنين من الاحتجاجات المنسقة فى مختلف المدن حول العالم  شارك فيها أكثر من مليون تلميذ فى كل منهما.
- في ديسمبر 2018 ، أعلنت ثونبرج بأنه قد "تم تشخيصها بمتلازمة أسبرجر "واصفة ذلك بـأنه "قوى خارقة"

8- في 20 أغسطس 2018 ، قررت ثونبرج، التي كان آنذاك في الصف التاسع، عدم الالتحاق بالمدرسة حتى الانتخابات العامة لعام 2018 في السويد في 9 سبتمبر بعد موجات الحر وحرائق الغابات في السويد

الناشطة الحقوقية غزة يهود

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