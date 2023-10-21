اقتصاد الإمارات| 8.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1524 مبايعة بقيمة 5.65 مليار درهم، منها 232 مبايعة للأراضي بقيمة 2.57 مليار درهم و1292 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.08 مليار درهم.

وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65.13 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 56.67 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة اليفرة 4.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 1.19 مليار درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 91.65 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 29.28 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 132 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في منطقة رقه البطين وأخيرا مبايعة بقيمة 70.1 مليون درهم في منطقة منخول.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 137 مبايعة بقيمة 140.42 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 169.15 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 289.41 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.03 مليار درهم منها 100 رهن أراض بقيمة 456.43 مليون درهم و603 رهن فلل وشقق بقيمة 1.57 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 788.28 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 91.93 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 133 هبة بقيمة 562.77 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة ديرة بقيمة 108.1 مليون درهم وأخرى في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 57 مليون درهم.