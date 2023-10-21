NBC: الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن إيران لا تسعى لحرب مباشرة مع واشنطن

أفادت شبكة NBC "إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم السبت، بأن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن إيران لا تسعى حاليا لحرب مباشرة مع الولايات المتحدة، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت شبكة NBC الأمريكية إن إيران تضغط على إسرائيل وأمريكا من خلال وكلائها في المنطقة مثل حزب الله في لبنان والعراق وحركة الحوثيين في اليمن.

وحذرت إيران الولايات المتحدة من عواقب إرسال أسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن ذلك سيزيد الوضع تعقيدًا في غزة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الموالية للدولة، الجمعة.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي، يشار غولر، الجمعة: "الدعم الواسع للولايات المتحدة بما في ذلك إرسال الأسلحة والذخيرة للنظام الصهيوني يعتبر مشاركة الحكومة الأمريكية في جرائم النظام الصهيوني. هذا يزيد من تعقيد الوضع في غزة"، على حد قوله.

وقال باقري أيضا إن "التحرك الجدي" مطلوب لمنع جرائم الحرب، ودعا إلى السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفقا لتسنيم.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد دعا، الاثنين، إسرائيل إلى وقف القصف والحصار على قطاع غزة، محذرًا من أن وقت الحلول السياسية ينفد، وأن امتداد الحرب إلى "جبهات أخرى" قد يصبح قريبا "لا مفر منه".