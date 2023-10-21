سفير فلسطين ببريطانيا: إسرائيل تستفيد من الوضع في غزة وهدفها ليس حماس

أبدى السفير حسام زملط، سفير فلسطين لدى بريطانيا، شكوكًا حيال هدف إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وشكك في أن يكون الهدف النهائي هو القضاء على حركة حماس.

وأوضح زملط خلال مقابلته في برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، مساء الجمعة، أن إسرائيل تستفيد من استمرار الوضع في غزة على ما هو عليه حاليًا. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد ضخت مبالغ كبيرة في القطاع خلال السنوات الماضية بهدف تثبيت الانقسام الفلسطيني.

وأكد أن الوضع الحالي على الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون درسًا يتعلمه الجميع، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يمتلك ممثلًا شرعيًا واحدًا، وهو السلطة التي يقودها الرئيس محمود عباس أبو مازن.