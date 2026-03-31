شاب ينهي حياته داخل غرفته في إسنا بالأقصر.. وتحركات عاجلة لكشف ملابسات الواقعة

شهد مركز إسنا بمحافظة الأقصر واقعة محزنة عندما عثر على جثة شاب داخل منزله في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي، ودفع الأجهزة الأمنية للتحرك السريع لكشف تفاصيل ما جرى.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ بالعثور على شاب يُدعى "ح. ا"، يبلغ من العمر 18 عاما، وقد أقدم على إنهاء حياته داخل غرفته الخاصة بمحل سكنه بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث المركز إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة إسعاف، حيث جرى فحص موقع الواقعة بدقة، وكشفت المعاينة الأولية أن الشاب كان بمفرده داخل الغرفة وقت حدوث الواقعة، وتم التعامل مع الحالة ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي ، تحت تصرف جهات التحقيق.

وفرضت الأجهزة الأمنية كوردونا أمنيا بمحيط المنزل، وبدأت في تنفيذ خطة بحث موسعة لكشف ملابسات الحادث، من خلال جمع المعلومات وسؤال أفراد الأسرة والجيران، وفحص الظروف المحيطة بالواقعة، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتكثف جهات التحقيق من جهودها للوقوف على كافة التفاصيل، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.