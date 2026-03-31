استكمال أعمال توصيل الغرف المنزلية للصرف الصحي بقرية ترعة ناصر بالأقصر

أعلنت محافظة الأقصر ، أنه بناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات اللواء أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، تم استكمال أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية ترعة ناصر التابعة لمركز إسنا، ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.

وتشهد القرية تنفيذ أعمال الغرف المنزلية للصرف الصحي من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث اوشكت نسبة التنفيذ على الانتهاء في إطار الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وفي ذات السياق، انتهت الهيئة القومية للصرف الصحي بالأقصر من تنفيذ أعمال خطوط الانحدار والمطابق الخاصة بالشبكة بنسبة تجاوزت 95%، وهو ما يعكس معدلات إنجاز مرتفعة في مختلف مكونات المشروع، ويقرب من موعد تشغيل المنظومة بشكل متكامل لخدمة أهالي القرية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف جهودها للانتهاء من تنفيذ العداية أسفل ترعة الرمادي والطريق السريع الغربي، باعتبارها من المراحل المهمة في استكمال المشروع وربط الشبكات ببعضها البعض، بما يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من المنظومة.

كما تم الانتهاء من تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بقرية ترعة ناصر، وتم افتتاحها تجريبيا، تمهيدا لدخولها الخدمة بشكل كامل عقب استكمال باقي الأعمال، بما يعزز من كفاءة منظومة الصرف الصحي بالقرية ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.