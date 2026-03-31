نائب محافظ الأقصر يبحث شكاوى وطلبات المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح

عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، لقاء مفتوحا، بمقر قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، للاستماع عن قرب لمطالب واحتياجات المواطنين، وذلك بحضور حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المعنيين ومديري المديريات الخدمية أو ممثليهم.

واستمع نائب محافظ الاقصر، خلال اللقاء المفتوح الذي يعقد بصورة أسبوعية منتظمة، إلى الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين وعددهم 25 طلبا وشكوى بخصوص طلبات رعاية صحية ومرافق وطلبات إسكان شعبي وتوفير فرص عمل إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.

وأكد نائب محافظ الأقصر، على ضرورة الدراسة الدقيقة والجدية لكافة الطلبات وإيجاد حلول قانونية ناجزة تلبي احتياجات المواطنين وفق الإمكانات المتاحة، وتكليف إدارة خدمة المواطنين بالمتابعة الجدية والمستمرة لكافة الطلبات والشكاوي مع كافة الجهات المعنية للرد السريع والعاجل على مقدمي الطلبات بما تم في مطالبهم والشكاوى الخاصة بهم لضمان الشفافية وبما يضمن حقوق المواطنين، وفقا لتعليمات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة.