ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفرنسي خفض التصعيد في غزة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد في قطاع غزة وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشدد ولي العهد السعودي على رفض المملكة لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم بالوصول إلى حل عادل لإقامة دولة فلسطينية.