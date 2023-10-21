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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء وحظك اليوم السبت 21 اكتوبر 2023| سر نجاحك في الكلمة دى

العذراء
العذراء

 برج العذراء (23 أغسطس – 22 سبتمبر) يتميز هؤلاء الأشخاص بالشهامة والطيبة والقدرة على مواجهة التحديات وتخطى الصعاب

نستعرض لكم توقعات برج العذراء وحظك اليوم السبت 21 اكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

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برج العذراء وحظك اليوم السبت 21 اكتوبر 2023

برج العذراء اليوم يدور حول التوازن و ستجد نفسك تتنقل بين المسؤوليات الشخصية والمهنية، ولكن مع الموقف والعقلية الصحيحة، ستتمكن من البقاء على اطلاع على الأمور.

برج العذراء على الصعيد العاطفي

حياتك العاطفية سوف تأخذ مركز الصدارة اليوم وإذا كنت أعزبًا، فهذا هو الوقت المناسب لتبرز نفسك وتلتقي بأشخاص جدد وقد تتفاجأ بالاتصالات التي تجريها.

إذا كنت في علاقة، فقد حان الوقت لتوصيل مشاعرك وأفكارك إلى شريك حياتك والصدق هو أفضل سياسة، ومن المهم الحفاظ على حوار مفتوح ومحب مع شريك حياتك.

توقعات برج العذراء مهنيا

عملك الجاد وتفانيك يؤتي ثماره في حياتك المهنية و هذا هو الوقت المناسب لمواجهة التحديات والمسؤوليات الجديدة و لا تخف من الخروج من منطقة راحتك وتجربة أشياء جديدة وسيقدر زملاؤك ورؤسائك عملك الجاد والتزامك، وقد يؤدي ذلك إلى فرص جديدة ومثيرة في المستقبل.

توقعات برج العذراء صحيا

يجب أن تكون صحتك الجسدية والعقلية أولوية قصوى اليوم. تأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة وممارسة التمارين الرياضية، وخصص وقتًا لممارسة الأنشطة التي تجلب لك السعادة والاسترخاء.

قد يكون التوتر والقلق مرتفعين، لذا تأكد من اتخاذ الخطوات اللازمة لإدارة هذه المشاعر والحفاظ على الشعور بالهدوء والتوازن في روتينك اليومي و تذكر أن تعتني بنفسك حتى تكون في أفضل حالاتك جسديًا وعقليًا.

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