تمنيت فوزه ولم أنتخبه.. أحمد عيد عبدالملك: هاني العتال بيخدم الزمالك بحب

وجه أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق ، رساله ل هاني العتال بعد فوز مجلس حسين لبيب في انتخابات ناديالزمالك.
وكتب أحمد عيد عبر حسابه الشخصي علي تويتر:"انا بقالي فترة عاوز اتكلم علي الي الراجل ده بيعمله علشان النادي وبيخدم ازاي وعاوز يخدم ازاي بس طبعاً اول كلمة هتتقالي انت شغال في القناة بتاعته وبتطبل وتزغرط .. واخيراً بعد ما الانتخابات خلصت بقول أنه من الناس المحترمة جداً وكان ممكن يخدم نادي الزمالك كتير وبحب أشكره جدا علي روحه دي وتقبله ده ..
انا علي فكرة ما انتخبتوش بردو علشان شايف ان كابتن هشام بالنسبالي افضل والراجل تقبل ده من اول يوم وكان عارف اني هنتخب القايمة واحترم ده جداً ..
كنت اتمني وجوده في القايمة من الاول بس بعيد عن منصب نائب الرئيس ".
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك عن حضور 22704 عضو في الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلسالإدارة الجديد.
وأسفرت عن الانتخابات عن فوز القائمة الموحدة بالكامل في سباق الانتخابات.
وجاءت النتيجة كالتالي:
رئيس مجلس الإدارة
حسين لبيب 15229
نائب الرئيس
هشام نصر 9480
أمين الصندوق
حسام المندوه 11430
عضوية مجلس الإدارة فوق السن
أحمد سليمان 15433
حسين السيد 10628
عمرو أدهم 10772
محمد طارق 10744
هاني شكري 12011
هاني برزي 12528
عضوية مجلس الإدارة الشباب
أحمد خالد حسنين 13617
رامي إبراهيم نصوحي 11039
نيرة الأحمر 14202