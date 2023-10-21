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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تمنيت فوزه ولم أنتخبه.. أحمد عيد عبدالملك: هاني العتال بيخدم الزمالك بحب

هاني العتال
هاني العتال

وجه أحمد عيد عبد الملك  لاعب الزمالك السابق ، رساله ل هاني العتال بعد فوز مجلس حسين لبيب في انتخابات ناديالزمالك.

وكتب أحمد عيد عبر حسابه الشخصي علي تويتر:"انا بقالي فترة عاوز اتكلم علي الي الراجل ده بيعمله علشان النادي وبيخدم ازاي وعاوز يخدم ازاي بس طبعاً اول كلمة هتتقالي انت شغال في القناة بتاعته وبتطبل وتزغرط .. ‏واخيراً بعد ما الانتخابات خلصت بقول أنه من الناس المحترمة جداً وكان ممكن يخدم نادي الزمالك كتير وبحب أشكره جدا علي روحه دي وتقبله ده ..

‏انا علي فكرة ما انتخبتوش بردو علشان شايف ان كابتن هشام بالنسبالي افضل والراجل تقبل ده من اول يوم وكان عارف اني هنتخب القايمة واحترم ده جداً ..

‏كنت اتمني وجوده في القايمة من الاول بس بعيد عن منصب نائب الرئيس ".


 أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك عن حضور 22704 عضو في الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلسالإدارة الجديد.

وأسفرت عن الانتخابات عن فوز القائمة الموحدة بالكامل في سباق الانتخابات.

وجاءت النتيجة كالتالي:


رئيس مجلس الإدارة 
حسين لبيب  15229


نائب الرئيس

هشام نصر 9480

أمين الصندوق


حسام المندوه   11430


عضوية مجلس الإدارة فوق السن


 

أحمد سليمان  15433

حسين السيد 10628

عمرو أدهم 10772

محمد طارق 10744

هاني شكري  12011

هاني برزي 12528


عضوية مجلس الإدارة الشباب

أحمد خالد حسنين 13617

رامي إبراهيم نصوحي 11039

نيرة الأحمر  14202

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