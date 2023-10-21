ضبط 9 قضايا مخدرات وسلاح في حملات أمنية مكبرة بدمياط وأسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها "6,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 7,500 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين"، وكذا "بندقية آلية "خزينة"– 3 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 827 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها “7,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 12 كيلو جراما من مخدر البانجو – 9 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين”، وكذا “3 فرد محلى - عدد من الطلقات” بحوزة 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.