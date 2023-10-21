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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي يصل مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام التي انطلقت قبل قليل. 

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، أن بن فرحان، يحضر القمة نيابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتستضيف مصر، مؤتمر القاهرة للسلام، اليوم السبت، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في محاولة لتخفيف حدة الصراع وحماية المدنيين في غزة.

وانطلقت القمة بعد فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بعد أيام من تعنت إسرائيل في فتحه، في ظل حاجة قطاع غزة لمساعدات عاجلة، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منذ 15 يوما، وتجاوز عدد شهداء جراء القصف الوحشي المتواصل للاحتلال على المدنيين الى 4 آلاف شهيد وذلك بحسب البيانات الصادرة من وزارة الصحة الفلسطينية.

وفتح معبر رفح في وقت سابق من اليوم السبت، بعد أيام من التعنت الإسرائيلي، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة لتواصل العدوان على المدنيين في القطاع.

وشنت حركة حماس هجوم مفاجئ ضد الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة تسبب في مقتل الآلاف وتضرر المعدات ومقتل عدد من الجنود وأسر ما يقرب من 250 ما بين مدني وعسكري.

وتسبب ذلك الأمر في تصاعد المواجهات المسلحة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

وزير الخارجية السعودي قمة القاهرة للسلام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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