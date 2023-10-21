وزير الخارجية السعودي يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في غزة

طالب وزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيلي لرفع الحصار ووقف العمليات العسكرية التي أودت بحياة الأبرياء، وتهدد بعواقب غير محمودة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا رفضه القاطع لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين من جانب إسرائيل.

وطالب فرحان، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدراية الجديدة، والمذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، بفتح الممرات الإنسانية الآمنة فورا، والسماح بإجلاء المصابين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود، لتخفيف الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها.

وأعرب وزير الخارجية السعودي، عن خيبة أمله من عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ موقف حيال الأزمة الحالية حتى الآن، مؤكدا تمسك المملكة بالسلام والوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وفق قرارات الشريعة الدولية.