مولودة مصرية اسمها فلسطين.. قصة أب بمحافظة الشرقية يتضامن مع غزة

أطلق الشاب أحمد محمد حسن بيومي عطية، ابن قرية شبرا النخلة، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اسم فلسطين، على مولودته؛ دعمًا للقضية الفلسطينية، خاصة عقب ما شهدته الدولة الشقيقة خلال الأيام الماضية من حرب من جانب الكيان الصهيوني.

وحصل موقع صدى البلد، على شهادة ميلاد الطفلة "فلسطين"، ويظهر فيها أن الرضيعة الصغيرة وُلدت في مستشفى، تحت إشراف طبي، في نطاق مركز ومدينة بلبيس، وقيدت في سجلات المواليد في مكتب صحة بلبيس، برقم 4958، بتاريخ يوم ولادتها، أول أمس، الخميس، الموافق 19 من أكتوبر 2023.

فيما سادت حالة من الفرحة والفخر بين أبناء القرية؛ بسبب إطلاق الأب، هذا الاسم، على رضيعته.

وأكدوا أن القضية الفلسطينية تهم جموع أبناء الشعب المصري، معلنين دعمهم الكامل والتام للقيادة السياسية والقضية الفلسطينية.

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