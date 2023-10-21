آخر خسوف للقمر لعام 2023 ويشاهد في مصر .. تعرف على موعده

يشهد العالم ظاهرة فلكية تجذب أنظار الجميع خلال الأيام القليلة المقبلة والتي ستكون الأخيرة من نوعها للعام الحالي 2023، وتأتي بعد كسوف الشمس الأسبوع الماضي الذي لاقى استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

آخر خسوف للقمر لعام 2023

وبعد أيام تشهد السماء ظاهرة خسوف القمر التي تجذب أنظار مختلف المتابعين للظواهر الفلكية حول العالم، حيث ستشهد الأرض خسوفًا جزئيًا يوم السبت 28 أكتوبر، الموافق 13 ربيع آخر 1445.

آخر خسوف للقمر لعام 2023، أيام تفصلنا عنه حيث يستعد العالم لاستقبال أكثر الظواهر الفلكية تأثيرا والتي يحرص على متابعتها عدد كبير من الناس سواء كانوا من محبي الظواهر الفلكية أو ومن غير محبيه، وسوف يحدث هذا الخسوف مع آخر أيام شهر أكتوبر وبالتحديد بعد أسبوع من الآن.

آخر خسوف للقمر لعام 2023 .. خسوف جزئي للقمر

وكشف الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد بقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد أخر خسوف للقمر لعام 2023، مشيرا إلى أنه سوف يكون خسوفا جزئي للقمر.

وقال شعبان، إن أخر خسوف للقمر لعام 2023 سوف يكون يوم السبت القادم الموافق 28 أكتوبر، و الخسوف القمر الجزئي سوف يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الثاني لعام 1444 هـ.

وأوضح أستاذ الفلك، أن آخر خسوف للقمر لعام 2023، سوف يكون خسوفا جزئي للقمر، وسيختفي جزئى من القمر في ظل الأرض حيث تغطي منطقة شبه ظل الأرض بنسبة 12.2% تقريبا، من سطح القمر، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه.

خسوف القمر هل نشاهده في مصر

يرى آخر خسوف للقمر لعام 2023، ويري ويشاهد كخسوف جزئى للقمر في (قارة أوربا - قارة أسيا - قارة أستراليا - قارة أفريقيا - أمريكا الشمالية - شمال وشرق أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي - القارة القطبية الشمالية - القارة القطبية الجنوبية).

وأضاف الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد بقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مراحل الخسوف سوف تستمر منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات و25 دقيقة تقريبآ ، وأن خسوف القمر سوف يشاهد في مصر.

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و25 دقيقة تقريبا، ويستفرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ساعة و17دقيقة تقريبا، (يمكن رؤيته في مصر).

و مراحل الخسوف للمناطق التي يرى فيها بتوقيت القاهرة:

بداية الخسوف شبه ظلي 20:01:47

بداية الخسوف الجزئي 21:35:18

ذروة الخسوف الجزئي 22:15:18

نهاية الخسوف الجزئي 22:52:35

نهاية الخسوف شبه ظلي 00:26:20 (الأحد 29 أكتوبر2023م).

وتقع ظاهرة خسوف القمر عندما تحجب الأرض ضوء الشمس عن تابعها، أي بعبارة أخرى، ما نشاهده خلال الخسوف هو ظل الأرض على سطح القمر.