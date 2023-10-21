بقسط شهري 944 جنيها.. امتلك شقة تمليك كاملة التشطيب

يقدم البنك التجاري الدولي - CIB ، قرض التمويل العقاري، بقيمة تصل إلى 1.1 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل بفائدة 3% وتقسيط على 30 سنة.

تفاصيل ومزايا قرض التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي من البنك التجاري الدولي – CIB

تمويل بقيمة تصل إلى 1.1 مليون جنيه

فترة سداد تصل إلى 30 سنة

عائد تناقصي يبدأ من 3% حتى 8%

مقدم يبدأ من 15% فقط من قيمة الوحدة

مصاريف ورسوم الطلب والتسجيل وكذلك رسوم التقييم العقاري، يمكنك الاستفادة بها مجانًا

تأمين على العقار مجانًا طوال عمر القرض وكذلك تأمين على الحياة

إجراءات التقديم بسيطة وتتم بكل سهولة وسرعة

شروط قرض التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من البنك التجاري الدولي - CIB

الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري: 10,000 جنيه للأعزب و14,000 جنيه للأسرة

سعر العائد: 3%

مصاريف إدارية (خارج صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري): 1% (من قيمة التمويل)

نسبة إجمالي الأقساط إلى صافي الدخل الشهري: لّا تتعدى نسبة إجمالي الأقساط 40% من صافي الدخل الشهري

مواصفات الوحدة: يجب أن تكون كاملة التشطيب والمرافق

المستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي من البنك التجاري الدولي - CIB

موظف (موظف يتقاضى راتبا شهريا ثابت من جهة العمل)

- بالنسبة للأعزب:

صورة بطاقة الرقم القومي

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي

شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي من جهة العمل

كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور (إن وجد)

- بالنسبة للأسرة:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/ة

في حالة الزوج أو الزوجة تعمل: إثبات دخل طبقًا لطبيعة العمل

في حالة الزوج أو الزوجة لا تعمل: برنت تأمينات

- يمكن تقديم مستندات لإثبات الدخل الإضافي إن وجد (عمل إضافي، شهادات ادخار وودائع بنكية، وغيرهم)

- يحق للبنك طلب أي مستندات إضافية خلال عملية التمويل

أصحاب الأعمال (أصحاب الشركات والمحال التجارية)

- بالنسبة للأعزب:

صورة بطاقة الرقم القومي

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي

قوائم مالية من محاسب قانوني مقيّد بالبنك المركزي لآخر سنة على الأقل (أو) كشف حساب بنكي آخر12 شهر

صورة من السجل التجاري (مستخرج حديث) والبطاقة الضريبية

- بالنسبة للأسرة:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/ة

في حالة الزوج أو الزوجة تعمل: إثبات دخل طبقًا لطبيعة العمل

في حالة الزوج أو الزوجة لا تعمل: برنت تأمينات

- يمكن تقديم مستندات لإثبات الدخل الإضافي إن وجد (عمل إضافي، شهادات ادخار وودائع بنكية، وغيرهم)

- يحق للبنك طلب أي مستندات إضافية خلال عملية التمويل

المهن الحرة (طبيب بشري، طبيب أسنان، وغيرهم)

- بالنسبة للأعزب:

صورة بطاقة الرقم القومي

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي

قوائم مالية من محاسب قانوني مقيّد بالبنك المركزي لآخر سنة على الأقل (أو) كشف حساب بنكي آخر 12 شهر

صورة من البطاقة الضريبية

شهادة مزاولة المهنة أو عضوية النقابة أو السجل التجاري

- بالنسبة للأسرة:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/ة

في حالة الزوج أو الزوجة تعمل: إثبات دخل طبقًا لطبيعة العمل

في حالة الزوج أو الزوجة لا تعمل: برنت تأمينات

- يمكن تقديم مستندات لإثبات الدخل الإضافي إن وجد (عمل إضافي، شهادات ادخار وودائع بنكية، وغيرهم)

- يحق للبنك طلب أي مستندات إضافية خلال عملية التمويل

أعمال حرة (مصور حر، مبرمج، مصمم جرافيك، وغيرهم)

- بالنسبة للأعزب:

صورة بطاقة الرقم القومي

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي

كشف حساب بنكي آخر 12 شهر

شهادة محاسب قانوني بالدخل السنوي أو الشهري آخر سنة

- بالنسبة للأسرة:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/ة

في حالة الزوج أو الزوجة تعمل: إثبات دخل طبقًا لطبيعة العمل

في حالة الزوج أو الزوجة لا تعمل: برنت تأمينات

- يمكن تقديم مستندات لإثبات الدخل الإضافي إن وجد (عمل إضافي، شهادات ادخار وودائع بنكية، وغيرهم)

- يحق للبنك طلب أي مستندات إضافية خلال عملية التمويل

أصحاب المعاشات أو المستفيدون من المعاشات

- بالنسبة للأعزب:

صورة بطاقة الرقم القومي

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي

طباعة معتمدة من التأمينات بالدخل

- بالنسبة للأسرة:

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج/ة.

في حالة الزوج أو الزوجة تعمل: إثبات دخل طبقًا لطبيعة العمل

في حالة الزوج أو الزوجة لا تعمل: برنت تأمينات

- يمكن تقديم مستندات لإثبات الدخل الإضافي إن وجد (عمل إضافي، شهادات ادخار وودائع بنكية، وغيرهم)

- يحق للبنك طلب أي مستندات إضافية خلال عملية التمويل

مثال توضيحي لشراء وحدة سكنية ضمن مبادرة 3%

سعر الوحدة السكنية: 400000 جنيه

مبلغ الدفعة المقدّمة: 37,000 جنيه (400,000 × 15% = 60,000)

مبلغ التمويل: 340,000 جنيه (400000 - 60,000 = 340,000)

سعر العائد (تناقصي): 3%

مدة التمويل: 30 سنة

قيمة القسط الشهري: حوالي 944 جنيها.