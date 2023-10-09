علاء فاروق: هناك مبادرات للتخفيف عن المتعثرين في سداد القروض.. فيديو

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن هناك مبادرات بشأن التخفيف عن المتعثرين في سداد القروض، وهذا الأمر يخص القطاع المصرفي وريادة الأعمال.

وأضاف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "نسب التعثر بدأت تقل وفق توجيهات البنك المركزي، وعدد العملاء زاد خلال الـ3 سنوات الماضية".

وأشار علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري،: "المحفظة الخاصة بالعملاء في البنك الزراعي وصلت إلى لـ72 مليار جنيه، و170 مليار جنيه في محفظة الودائع، مع زيادة عدد العملاء الشهر الماضي بواقع 12 ألف عميل الشهر الماضي.