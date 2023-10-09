علاء فاروق يكشف تفاصيل نشر قوافل «باب رزق» بالقرى لإتاحة التمويل..فيديو

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تفاصيل نشر قوافل «باب رزق» بالقرى لإتاحة التمويل.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "البنك الزراعي يخدم أكثر من 50 مليون مواطن مصري".

وأضاف: "الظروف الاقتصادية تحتم علينا كبنك زراعي خلق المزيد من فرص العمل للمشروعات متناهية الصغر والذي يستهدف تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف وصغار المزارعين"، مشيرا: "تم عمل منتج تم ضخ 600 مليون جنيه به حتى اليوم".

وتابع: "قررنا وحتى نهاية العام أن نجوب جميع محافظات مصر على مستوى المراكز"، موضحا: "قوافل "باب رزق" للبنك الزراعي المصري انطلقت في كافة محافظات الجمهورية في إطار حرص البنك على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع والتواصل المباشر معهم لتوعيتهم بخدمات البنك المصرفية وبرامجه التمويلية وتحقيق الشمول المالي".

واسترسل: "القوافل تجوب القرى والمراكز في كل محافظة لنشر الوعي والشمول المالي للمواطنين وحثهم على الاستفادة من الفرص التمويلية والقروض الصغيرة للأنشطة متناهية الصغر لفتح أبواب رزق جديدة لهم وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخلهم".

وأوضح: "نمنح قرضا بداية من ألف جنيه وحتى 15000 جنيه بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة لكي يبدأوا به نشاطهم الإنتاجي"، متابعا: "القرض قد يسدد على 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة حسب رغبة العميل".