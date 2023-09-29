البنك الزراعي ينظم احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين من خريجي المدارس الزراعية.. تفاصيل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه في إطار االدور المجتمعي البنك الزارعي المصري وحرصه على دعم جهود الدولة للتعليم الفني، نظم البنك احتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتفوقين من خريجي المدارس الفنية الزراعية. على مستوى الجمهورية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، أنه قرر البنك الزراعي المصري منح الطلاب المتفوقين منحة ددراسية لإستكمال تعليمهم الجامعي بكليات الزراعة، وأيضا منحهم فرص تدريبية بالبنك خلال الأجازة الصيفية.

بطاقات ميزة مسبقة الدفع

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن قام علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري خلال الحفل، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، بتكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم شهادات التقدير وبطاقات ميزة مسبقة الدفع بها قيمة مصروفاتهم الجامعية للعام الدراسي المقبل.