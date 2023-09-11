مفاجآت سارة للفلاح..رئيس البنك الزراعي: أسقطنا مديونيات 328 ألف عميل خلال 2021

حل علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ضيفا على الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".



ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

شروط بسيطة وميسرة.. رئيس البنك الزراعي يكشف تفاصيل قرض الفلاح.. فيديو

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، تفاصيل قرض الفلاح.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري: "هذا القرض مرتبط بالتعليم، خاصة مع دخول المدارس والجامعات"، مشيرا: "البنك الزراعي المصري يمثل الريف المصري، ولدينا 1100 فرع على مستوى الريف، لذلك كان لابد من تلبية احتياجات الريف المصري".



لو خدت قرض وتعثرت.. رئيس البنك الزراعي يكشف الإجراءات.. فيديو

وجه علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، رسالة طمأنة للمتعثرين في سداد القرض، قائلا: "اطمن إحنا معاك".

وأضاف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري،: "هناك محوران في موضوع التعثر، وهما إذا حصل العميل على القرض وبدأ في المشروع وفشل فمن طبيعة البنك أن يساعده".



20 ألف جنيه.. البنك الزراعي يعلن مفاجأة سارة لـ الفلاح |فيديو

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه ستتم إتاحة قرض جديد للفلاح المصري قريبا.

وأضاف “فاروق”،: "حاليا نفكر في تقديم قرض للفلاح المصري مرتبط بالصحة"، مشيرا إلى أن "القرض يأتي لمساعدة الفلاح على مواجهة الظرف الطارئة"، موضحا: "القرض يصل إلى 25 ألف جنيه، وستتم اتاحته بداية من شهر ديسمبر".



البنك الزراعي: إسقاط مديونيات 328 ألف عميل خلال 2021.. فيديو

كشف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، تفاصيل المبادرات والخدمات التي يقدمها البنك للفلاح المصري؛ لمساعدته على تطوير الزراعة وتنمية موارده.



واستكمل فاروق: تم إطلاق مبادرات إسقاط للمديونيات لـ328 ألف عميل خلال 2021، معلقا: لو كان هناك عميل عليه دين بـمليون جنيه، يتم إسقاط 500 ألف جنيه عنه ودفع الباقي.

وبشأن استراتيجية البنك الزراعي في الفترة المقبلة، اختتم قائلا: نسب التطور مستمرة وفي زيادة، ومستهدف أن يكون أحد أكبر 5 بنوك بمصر المرحلة المقبلة، مع زيادة عدد عملاء البنك والتطور التكنولوجي في الخدمات البنكية.

