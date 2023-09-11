البنك الزراعي: إسقاط مديونيات 328 ألف عميل خلال 2021.. فيديو

كشف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، تفاصيل المبادرات والخدمات التي يقدمها البنك للفلاح المصري؛ لمساعدته على تطوير الزراعة وتنمية موارده.

وأشار علاء فاروق، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على شاشة قناة صدى البلد، إلى أن هناك 1100 فرع للبنك في أرجاء الجمهورية، مشيرا إلى أن قرض البنك الزراعي للفلاح يوفر تأمين على الحياة للأهالي، بالإضافة إلى الإعداد لقرض مجابهة الظروف الصحية ويصل لـ25 ألف جنيه، وسيكون بداية شهر ديسمبر المقبل.

وأكد فاروق، أن البنك الزراعي المصري أكثر البنوك المتواجدة في مبادرة الشمول المالي، معلنا أن البنك شارك وما زال مستمرا في المشاركة بالمبادرات المجتمعية والرئاسية.

ولفت رئيس البنك الزراعي إلى أن استراتيجية البنك تقوم على دراسة آليات تمويل المزارعين مثل «التمويل الزراعي، تطوير استراتيجية التنافس البنكي»، مستشهدا بأن التسليف في محصول القصب سيصل لـ23 ألف جنيه بعدما كان الحد الأقصى 10 آلاف جنيه.

وتابع: تمويل المزارع سيتم وفق عقد ثلاثي حاليا، من خلل توريد الفلاح للمنتج بالشركة، وتسليف البنك للفلاح، ختاما برد الفلاح السلفة وأخذ الربح.

واستكمل علاء فاروق: تم إطلاق مبادرات إسقاط للمديونيات لـ328 ألف عميل خلال 2021، معلقا: لو كان هناك عميلا عليه دين بـمليون جنيه، يتم إسقاط 500 ألف جنيه عنه ودفع الباقي.

وبشأن استراتيجية البنك الزراعي في الفترة المقبلة، اختتم قائلا: نسب التطور مستمرة وفي زيادة، ومستهدف أن يكون أحد أكبر 5 بنوك بمصر المرحلة المقبلة، مع زيادة عدد عملاء البنك والتطور التكنولوجي في الخدمات البنكية.