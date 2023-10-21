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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئاسة الفلسطينية: هذا هو الطريق الوحيد للسلام في غزة.. فيديو

فلسطين
فلسطين

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قمة القاهرة للسلام أرسلت رسائل واضحة للعالم.

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مستشار الرئيس الفلسطيني يوضح أبرز الرسائل في قمة القاهرة للسلام .. فيديو

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وأضاف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "من أهم رسائل القمة أهم لا يمكن القفز على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، مؤكدا: "محاولة إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية من خلال استمرار العدوان أمر مرفوض".

 

 تحقيق السلام

 

وأشار الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني،: "طريق تحقيق السلام الوحيد هو إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال حقه في الدولة"، مضيفا: "مادام الاحتلال موجود فالمشكلة موجودة".

 

وتابع الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني،: "لكي نصل إلى سلام حقيقي لابد أن نعالج جذر الصراع، وجذر الصراع هو في وجود الاحتلال وعدم تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة"، مؤكدا :"فكرة التهجير مرفوضة تماما ويدعم ذلك الإجماع العربي على رفضها".

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