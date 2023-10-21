الرئاسة الفلسطينية: هذا هو الطريق الوحيد للسلام في غزة.. فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قمة القاهرة للسلام أرسلت رسائل واضحة للعالم.

وأضاف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "من أهم رسائل القمة أهم لا يمكن القفز على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، مؤكدا: "محاولة إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية من خلال استمرار العدوان أمر مرفوض".

تحقيق السلام

وأشار الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني،: "طريق تحقيق السلام الوحيد هو إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال حقه في الدولة"، مضيفا: "مادام الاحتلال موجود فالمشكلة موجودة".

وتابع الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني،: "لكي نصل إلى سلام حقيقي لابد أن نعالج جذر الصراع، وجذر الصراع هو في وجود الاحتلال وعدم تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة"، مؤكدا :"فكرة التهجير مرفوضة تماما ويدعم ذلك الإجماع العربي على رفضها".