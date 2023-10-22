إعلامي شهير عن شيكابالا: سنخسر كثيرا عندما يعتزل

أشاد الناقد الرياضي إسلام صادق باللاعب شيكابالا بعد فوز الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 5-1 في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

و كتب إسلام صادق : إذا كانت "أم كلثوم" سيدة الغناء العربي ،ويوسف وهبي ملك الإبداع في الفن والتمثيل ،فـ "شيكابالا" ملك المتعة في كرة القدم ..حافظوا عليه ..سنخسر كثيرا عندما يعتزل.

وحقق الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة نتيجة 5-1 في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى النقطة 8 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر والمركز الثاني (فيوتشر والمصري البورسعيدي) بنفس العدد من النقاط.