محمد الصالحي لاعب منتخب فلسطين يوجه رسالة للشعب المصري

أعرب الفلسطيني محمد الصالح مدافع فريق الاتحاد السكندري عن اعتزازه بمشاعر المحبة والتضامن من الشعب المصري للقضية الفلسطينية، قائلا إنه يعلم مدي حب الشعب المصري لأهل فلسطين

وأضاف الصالح في تصريحات تليفزيونية: أشكر كل النجوم المسلمين وغير المسلمين علي إنسانيتهم ودعمهم للقضية الفلسطينية ولكافة الشعوب العربية المتضمنة مع الشعب الفلسطيني في قضية عودة مقدساته.

وأكمل لاعب منتخب فلسطين: نعيش ظروف صعبة للغاية بدون أنترنت وكهربا وماء ولا يوجد أي شئ من مقومات الحياة ونحن منعزلون تماما عن العالم الخارجي.

ولعب محمد الصالح لعدد كبير من الفرق مثل الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي والقناة وإيسترن كومباني.