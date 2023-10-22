محمود وادي: الرئيس السيسي وقف سدا منيعا أمام مخطط تهجير الفلسطينيين

وجه الفلسطيني محمود وادي لاعب فريق المقاولون العرب، الشكر للرئيس السيسي بعد مجهوداته المتواصلة لتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرا إلي أن الوضع كارثي ويحتاج لتكاتف الجميع.

وقال محمود وادي: لا يوجد شخص آمن في غزة الكل في خطر ويعيش تحت القصف والوضع من سيئ لأسوأ واستشهد لاعبون وأطفال وشيوخ ونساء الجميع هناك مهدد بنيران العدوان

وأضاف محود وادي: أشكر الجهود المصرية على الدعم المتواصل والإصرار على دخول المساعدات إلي قطاع غزة ويجب أن يتكاتف العرب لان الوضع كارثي وما يحدث غير إنساني بالمرة والجميع يعاني.

وأكمل: الرئيس السيسي وقف سدا منيعا أمام أفكار المحتل لتهجير الفلسطينيين وأشكره على دعمه للقضية

وأوضح أن الشعب الفلسطيني أهم ما يميزه الصمود مهما تعرضنا للظلم سننتصر في النهاية نحن نؤمن بذلك، المظاهر الحالية صعبة للغاية وتدمي القلوب هناك عائلات تم مسحها بالكامل من سجلات السجل المدني

وأردف: كل فلسطيني ينتظر الموت ولا أحد ينام إلا وهو ناظر للسقف منتظر سقوطه عليه فكرة الموت مخيفه لكن لامفر منه، الواقع صعب للغاية ونتعامل أن صاحب الحق عينه قوي.

واختتم محمود وادي أن الشعب الفلسطيني متعلق بمصر جدا ونحن شعب واحد، غزة تحت قصف شديد وحرب دامية والمحتل يستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات وكل شئ يتعرض للقصف من المحتل .