عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود وادي: الرئيس السيسي وقف سدا منيعا أمام مخطط تهجير الفلسطينيين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الفلسطيني محمود وادي لاعب فريق المقاولون العرب، الشكر للرئيس السيسي بعد مجهوداته المتواصلة لتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرا إلي أن الوضع كارثي ويحتاج لتكاتف الجميع.

وقال محمود وادي: لا يوجد شخص آمن في غزة الكل في خطر ويعيش تحت القصف والوضع من سيئ لأسوأ واستشهد لاعبون وأطفال وشيوخ ونساء الجميع هناك مهدد بنيران العدوان

وأضاف محود وادي: أشكر الجهود المصرية على الدعم المتواصل والإصرار على دخول المساعدات إلي قطاع غزة ويجب أن يتكاتف العرب لان الوضع كارثي وما يحدث غير إنساني بالمرة والجميع يعاني.

وأكمل: الرئيس السيسي وقف سدا منيعا أمام أفكار المحتل لتهجير الفلسطينيين وأشكره على دعمه للقضية

وأوضح أن الشعب الفلسطيني أهم ما يميزه الصمود مهما تعرضنا للظلم سننتصر في النهاية نحن نؤمن بذلك، المظاهر الحالية صعبة للغاية وتدمي القلوب هناك عائلات تم مسحها بالكامل من سجلات السجل المدني

وأردف: كل فلسطيني ينتظر الموت ولا أحد ينام إلا وهو ناظر للسقف منتظر سقوطه عليه فكرة الموت مخيفه لكن لامفر منه، الواقع صعب للغاية ونتعامل أن صاحب الحق عينه قوي.

واختتم محمود وادي أن الشعب الفلسطيني متعلق بمصر جدا ونحن شعب واحد، غزة تحت قصف شديد وحرب دامية والمحتل يستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات وكل شئ يتعرض للقصف من المحتل .

محمود وادي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

«الشتا لسة مجاش واحذروا هذا الأمر»| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

حقيقة مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

نائب رئيس الزمالك يوجه رسالة لـ هاني العتال ويكشف موقف التجديد لأحمد فتوح

قرار صادم من فرج عامر بشأن فريق سموحة عقب خماسية الزمالك

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

قرار عاجل بشأن واقعة مصرع خليجي دهسا بالتجمع

ترشيحاتنا

استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

قصف صاروخي إسرائيلي عنيف على سوريا.. وخروج مطاري حلب ودمشق عن الخدمة

مستشار الرئيس الفلسطيني: السيسي يتحدث بصوتنا ومخطط التهجير سيفشل.. فيديو

التأمينات تستعد لـ صرف زيادة المعاشات أول نوفمبر بأثر رجعي

أهم الأخبار: طلاق فنانة سعودية شهيرة.. أول صورة لـ زينة ونجليها.. كواليس مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

إلغاء جميع الفعاليات.. الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الهلال الأحمر.. ظهور نجلي زينة حديث السوشيال ميديا

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ