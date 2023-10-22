مفاجأة صادمة.. احذر من تجاهل رسائل البريد الإلكتروني بعد اليوم

اضطر زوجان بريطانيان وهما جيمس وسارة بريجز إلى المضي 4 أسابيع يتجاهلان رسائل البريد الإلكتروني لانشغالهما، لكن ما حدث قد كان مفاجأة صادمة، فقد اكتشف الزوجان بعد تجاهل تلك الرسائل التي كانا قد تلقيانها من خلال دائرة اليانصيب الوطني، أنهما قد ربحا جائزة يانصيب و فازا بمبلغ قرابة 12 ألف دولار أمريكي، شهرياً لمدة عام كامل.

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية أكد الزوجان أنهما لم يتوقعا أن تكون تلك الرسائل التي تلقياها، حقيقية، لذا لم يهتموا بها في البداية، وقد انشغلا بالتزاماتهما والتي قد شملت حضور أحد المؤتمرات، والذهاب في رحلة إلى برلين للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما إلى إنهما قد تواصلا مع دائرة اليانصيب في نهاية المطاف وفوجئا بأنهما قد فازا بالفعل بجائزة مجزية ليقررا قبل إنفاق الأموال، شراء باب أمامي جديد لمنزلهما، والذهاب لرحلة إلى فانكوفر، والقيام بالاستثمار في العقارات وذلك على المدى الطويل.