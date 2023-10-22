كاتبة صحفية: قطاع غزة مقبل على مجاعة.. وهناك استهداف متعمد للأطفال|فيديو

قالت الكاتب الصحفية حكمت المصري، إنّ قطاع غزة مقبل على مجاعة ، مشيرةً إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة مكثف ولم يسلم منه شجر أو حجر أو بشر.

جيش الاحتلال طلب من سكان شمال قطاع غزة

وأضافت "المصري"، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ عدد الشهداء تجاوز 4300 شخص، والاحتلال يستهدف الأطفال والنساء بشكل تعمد، حيث يمثلون 70% من قائمة الشهداء حتى اليوم الخامس عشر على التوالي.

وتابعت أن العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن يتوقف دون ضغط من المجتمع العربي والدولي وإجبار إسرائيل على الالتزام بكل المواثيق والأعراف الدولية، مشددةً على أن دولة الاحتلال تستهدف المدنيين بالدرجة الأولى في كل مكان.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال طلب من سكان شمال قطاع غزة النزوح إلى الوسط والجنوب حتى يكونوا بأمان كما زعم، ولكن المجازر التي تُرتكب في تلك الأماكن أصبحت أكثر من شمال غزة.